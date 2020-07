Rogue, Megan Fox armata affronta i leoni nel trailer dell'action movie

Lionsgate ha pubblicato il trailer del film Rogue, con protagonista la star di Transformers, Megan Fox. Il video mostra l'agguerrito personaggio di Fox armato fino ai denti per affrontare dei pericolosi leoni realizzati in CGI. Il film è co-scritto da Michael J. Bassett e Isabel Bassett. La regia è firmata dal solo Michael J. Bassett.

La mercenaria O'Hara (Megan Fox) guida un vivace team di soldati in un'audace missione per salvare degli ostaggi da un gruppo di rapitori in una remota parte dell'Africa. Le difficoltà crescenti della missione comportano dei brutali scontri con una banda di ribelli e un branco di leoni inferociti.

Megan Fox è la punta di diamante di un cast che comprende anche Jessica Sutton, Philip Winchester, Calli Taylor, Brandon Auret, Adam Deacon e Sisanda Henna.



Rogue si preannuncia come un classico action movie a basso budget, con una star del calibro di Megan Fox come protagonista e un bagaglio di scene d'azione, sangue e violenza che caratterizzano spesso questo tipo di film.

Un passatempo di buon livello, con Megan Fox che può rappresentare il valore aggiunto per far si che la pellicola ottenga il successo sperato.

Megan Fox ha smentito di essersi sentita aggredita da Michael Bay durante la lavorazione di Transformers, com'era emerso in precedenza in relazione ad una sua intervista di qualche anno fa.

Fox è tornata single dopo la fine del matrimonio decennale con la star di Beverly Hills 90210, Brian Austin Green, dal quale ha avuto tre figli.