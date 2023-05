Roger Waters torna al cinema: il concerto dell'ex Pink Floyd live in sala con Nexo Digital

Dopo lo straordinario successo dei precedenti eventi al cinema, che hanno raccolto centinaia di migliaia di fan nelle sale di tutto il mondo, Roger Waters, genio creativo e bassista dei Pink Floyd, ritorna sul grande schermo in Italia con il concerto This is not a drill.

La data scelta per la diretta con le sale cinematografiche selezionate è quella del 25 maggio, quando lo spettacolo da Praga sarà trasmesso live nei cinema: per una sola notte, Roger Waters, membro fondatore e forza creativa degli anni d'oro dei Pink Floyd, presenterà nei cinema di tutto il mondo il suo tour "This Is Not A Drill", con un evento cinematografico globale diretto da Sean Evans, già regista del film del precedente tour Us + Them, che offrirà ai fan la possibilità di vedere e ascoltare il suo acclamato spettacolo dal vivo in tutta la sua potenza cinematografica.

Il film includerà 20 canzoni classiche dei Pink Floyd e della carriera solista di Roger Waters, tra cui "Us & Them", "Comfortably Numb", "Wish You Were Here" e "Is This The Life We Really Want?". Tra le novità la sua nuova canzone, "The Bar", dedicata a Bob Dylan, alla moglie Camille e a suo fratello John. Ad affiancarlo sul palco Jonathan Wilson, Dave Kilminster, Jon Carin, Gus Seyffert, Robert Walter, Joey Waronker, Shanay Johnson, Amanda Belair e Seamus Blake. In Italia il film è distribuito in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione con Virgin Radio, Mymovies e Sony.

Se avete perso le date di Milano e Bologna l'occasione è ghiottissima: chi scrive vi garantisce che non ve ne pentirete! Nel frattempo, ascoltate la preview della nuova versione di Dark Side of the Moon, leggendario album dei Pink Floyd ri-registrato da Roger Waters in versione solista sulla scia del successo dell'EP 'Lockdown Session'.