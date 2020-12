Roger Deakins, il direttore della fotografia nominato cavaliere dalla regina Elisabetta

Roger Deakins, celebre direttore della fotografia e premio Oscar per 1917, è stato nominato cavaliere nella lista dei Queen's New Year Honours, con la quale la regina Elisabetta celebra le carriere dei talenti che si 'nascondono' dietro le quinte dell'industria cinematografica e televisiva. Deakins è stato onorato per i suoi contributi al settore.

Roger Deakins ha vissuto una brillante carriera nel cinema, vincendo due Oscar e cinque BAFTA lavorando a titoli come Blade Runner 2049, Il Grinta, Non è un paese per vecchi e Skyfall.

La monarca britannica ha insignito altri professionisti del settore tra cui Lesley Manville e Toby Jones.



Nel 2020 Roger Deakins ha vinto il suo secondo premio Oscar grazie al lavoro svolto nel film 1917, diretto da Sam Mendes.

Ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, 1917 si svolge il 6 aprile dell'anno che dà il titolo al film. Due soldati dell'esercito britannico sono chiamati a compiere una missione che può definirsi suicida. Saranno incaricati di attraversare le linee nemiche per cercare di recapitare un messaggio che potrebbe consentire di salvare 1600 uomini.

Tuttavia avranno davvero poco tempo per portare a termine la missione e le insidie non mancano.

Nel cast del film George McKay, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth e Benedict Cumberbatch.



