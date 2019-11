Roger Corman sui film Marvel: 'Sono delle fiabe moderne'

Prosegue il dibattito sui film Marvel aperto dalle critiche di Martin Scorsese con il parere di un altro importante cineasta. Intervistato dall'Hollywood Reporter, infatti, ha detto la sua sull'argomento anche Roger Corman.

"Credo che il cinema sia la quintessenza della forma d'arte moderna" ha detto il leggendario regista e produttore di b-movie hollywoodiani. "I film sono arte in movimento. In secondo luogo, sono una combinazione di business e arte - e io penso che, a parte i casi puramente artistici, tutti i film siano una combinazione di business e arte. Ho letto cos'hanno detto, e credo di essere d'accordo con loro in una certa misura. Questi film non si qualificano come puro cinema o pura forma d'arte. Ma lo fanno come combinazione tra una forma d'arte e business. Anche se le storie sono semplicistiche, le produzioni possono essere standard, i loro standard sono su un livello professionale molto alto e in particolare gli effetti speciali sono meravigliosi. Perciò credo che si debba riconoscerne i vari aspetti."

A conferma della sua visione in parte diversa rispetto a quanto affermato da Francis Ford Coppola e Scorsese, Corman ha poi aggiunto: "Potremmo vederli come delle fiabe moderne - quindi senza considerarli come pura forma d'arte cinematografica. Potremmo pensare come una combinazione di arte e business che mostra un alto livello di artigianato con effetti speciali meravigliosi e, in un certo senso, la versione odierna delle fiabe."

Cosa ne pensate? Siete d'accordo con le parole di Corman? Fatecelo sapere nei commenti.