Rodrigo Santoro e altre new entry nel cast del thriller Netflix con Joseph Gordon-Levitt

Secondo Deadline Rodrigo Santoro, Amy Landecker, il rapper Machine Gun Kelly, insieme a Allen Maldonado, Andrene Ward-Hammond e Kyanna Simpson, si sono aggiunti al cast del thriller sci-fi targato Netflix, ancora senza un titolo ufficiale. Protagonisti del film saranno Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt e Dominique Fishback.

La trama del film, scritta da Mattson Tomlin, non è ancora stata diffusa. Alla produzione ci sarà Eric Newman, che in passato ha già lavorato con Netflix per la seconda stagione di Hemlock Grove, Narcos e Bright, con Will Smith e Joel Edgerton.

Recentemente si è occupato della produzione di I, Tonya, film che ha permesso a Margot Robbie di ricevere una candidatura all'Oscar quale miglior attrice protagonista.

Newman è anche uno dei produttori di Birds of Prey.

La star principale di questo nuovo thriller di Netflix sarà Joseph Gordon-Levitt, attualmente impegnato nelle riprese dell'action thriller 7500. Jamie Foxx è tornato sul grande schermo nel 2017 dopo una pausa di tre anni, recitando in Sleepless e in Baby Driver - Il genio della fuga di Edgar Wright. A fine anno sarà Little John nel Robin Hood diretto da Otto Bathurst, con protagonista Taron Egerton.

Non è ancora stata comunicata la data d'uscita del film e quindi si attendono sviluppi sia sulla trama che sulle tempistiche della produzione.