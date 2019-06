Rodan e Mothra si sfidano in una spettacolare sequenza di Godzilla: King of the Monsters

Due tra i leggendari kaiju che sono tra i protagonisti di Godzilla: King of the Monsters, ovvero il mostro alato Rodan e la larva gigante Mothra, si sfidano in un duello titanico nella nuova sequenza del film uscito qualche giorno fa e diretto da Michael Dougherty, sequel di Godzilla, uscito nel 2014 per la regia di Gareth Edwards.

Gli umani assistono praticamente impotenti alla sfida leggendaria tra Rodan e Mothra; i titani duellano tra di loro per primeggiare l'uno sull'altro in un confronto che potrebbe minacciare la sopravvivenza dell'umanità.

La nostra video-recensione di Godzilla II introduce al film nel quale l'agenzia Monarch lavora per cercare d'interagire con i diversi kaiju che si sono risvegliati e popolano la Terra; su tutti in particolare un mostro misterioso, Mothra, con un leggendario titano alato, Rodan e il possente Godzilla; quest'ultimo dovrà affrontare la sua principale nemesi, King Ghidorah.



Il cast del film vede Kyle Chandler e Vera Farmiga nei panni degli ex coniugi protagonisti, la paleobiologa Emma Russell e il suo ex marito Mark. Insieme a loro anche la star di Stranger Things, Millie Bobby Brown, che interpreta l'intelligente figlia Madison.

Godzilla: King of the Monsters è il terzo film del MonsterVerse, dopo Godzilla (2014) e Kong: Skull Island, uscito nel marzo 2017.

Il prossimo anno il franchise proseguirà con Godzilla vs. Kong, diretto da Adam Wingard.

Tuttavia l'esordio al box-office americano di Godzilla II si è rivelato al di sotto delle aspettative.