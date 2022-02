Rocky Vs. Rambo: Sylvester Stallone svela chi vincerebbe in uno scontro tra i due

Attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram, Sylvester Stallone ha svelato chi vincerebbe in un duello tra il personaggio di Rocky Balboa e quello di John Rambo, entrambi interpretati dall'attore: il primo dal 1976 mentre il secondo dal 1982 in due rispettive saghe cinematografiche. Ecco la risposta dell'attore ai propri fan.

Stallone, nel suo post, ha scritto: "Persino io pagherei per vedere questo. Se si trattasse di due uomini che si incontrano per strada e si affrontano senza regole, credo che il risultato sarebbe... Se i lottatori dovessero rimanere in piedi, Rocky prevarrebbe. I suoi pugni al corpo e i suoi ganci destri batterebbero alla fine Rambo... Se il combattimento fosse a terra, Rambo prevarrebbe in una lotta sanguinosa e brutale fino alla fine. ... ripensando a questo scenario, credo che al contatto iniziale, dato che non saranno sotto la pioggia ma combatteranno all'aperto, fondamentalmente una lotta di strada, Rocky sferrerà i primi cinque o sei colpi. Se questo non indebolirà Rambo, cosa che non credo, a meno che non venga atterrato in modo pulito, l'abilità di Rambo sarà uscirà allo scoperto, il che significa assalti incredibilmente feroci agli occhi, alla gola, ad ogni parte vulnerabile del corpo che alla fine porterà ad essere abbattuto a terra e molto probabilmente sbranato... Poi di nuovo, Rocky è incredibilmente resistente e piuttosto bravo anche a terra!!! Questa è la mia opinione in questo mondo fittizio. Il risultato finale è che nessuno dei due uomini sarà mai più lo stesso".

Insomma, Rocky e Rambo prevarrebbero l'uno sull'altro a patto che si verifichino determinate circostanze, con il primo che può contare sulla resistenza e il secondo sulla sua sanguinosa e inarrestabile brutalità.

Il successo di Rocky ha portato ai seguiti diretti da Stallone: Rocky II, III, IV e il Rocky Balboa del 2006. Poi, in Creed del 2015, lo sceneggiatore e regista Ryan Coogler ha resuscitato il franchise facendo in modo che il pugile interpretato da Stallone passasse il testimone al figlio illegittimo di Apollo, Adonis (Michael B. Jordan).

L'ultima volta che abbiamo visto Rambo è stato nel film del 2019 Rambo: Last Blood. Al momento sono in corso le riprese di Creed III, anche se non sappiamo se Stallone tornerà nei panni di Rocky.