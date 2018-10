Rocky: Sylvester Stallone spiega uno degli errori del primo film

Sylvester Stallone ha finalmente chiarito uno degli errori più noti del primo film della saga di Rocky. La questione riguarda il colore dei pantaloncini usati da Balboa sul ring. Il primo Rocky è stato il film che ha consacrato definitivamente la figura di Sylvester Stallone, che abbracciò in seguito il progetto a tutto tondo.

Tuttavia i fan erano convinti che il primo film includesse una scena che riguardasse un grave errore di continuità da parte di chi ha lavorato dietro le quinte. Un errore basato sul colore dei pantaloncini usati da Rocky nel match con Apollo Creed.

Quando Rocky fa notare che i pantaloncini rossi con striscia bianca presenti sul cartellone sono un errore, e che i colori corretti sono al contrario (pantaloncini bianchi e striscia rossa), la leggenda raccontava che fosse a causa di un errore di chi lavorava dietro le quinte.

Ora Stallone, con un post, ha chiarito tutto, a distanza di molti anni. La scelta in Rocky fu sua, che decise all'ultimo momento di cambiare la colorazione dei pantaloncini, inizialmente rossi con le strisce bianche.

Grazie alla sua abilità in fase di scrittura, Sylvester Stallone coprì in quel momento quella sua scelta attraverso un dialogo differente, e il fatto che quei momenti siano finiti nel film come una soluzione ad un problema di produzione così banale è assolutamente incredibile.

I fan degli errori cinematografici che spopolano su Internet dovranno iniziare a correggere il tiro; fu davvero un problema di continuità, ma per i giusti motivi.