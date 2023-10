Rocky, Sylvester Stallone rende omaggio a Burt Young:'Un uomo incredibile'

Lo scorso 8 ottobre è scomparso Burt Young, conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Paulie Pennino nella saga cinematografica di Rocky. L'annuncio pubblico della morte è di poche ore fa e l'amico e collega Sylvester Stallone ha pubblicato sui social un ricordo di Young che ha commosso i fan di Rocky e dell'attore.

"Al mio caro amico Burt Young, sei stato un uomo e un artista incredibile, mancherai moltissimo a me e al mondo... RIP" ha scritto Stallone, condividendo una foto con l'amico risalente all'epoca del set di Rocky.



Burt Young fu nominato al premio Oscar quale miglior attore non protagonista per il ruolo di Paulie Pennino, interpretato anche nei sequel Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V e Rocky Balboa. Non è mai apparso negli spin-off di Creed perché venne stabilito che il suo personaggio era morto nel 2012. Scoprite la classifica dei migliori Rocky.



"Sono stato l'unico attore a non fare il provino per il primo Rocky" dichiarò Young "E ho ottenuto più soldi per questo. Avevo già lavorato per Robert Charloff in diversi film. Il mio agente stava cercando di ottenere un paio di dollari da loro. E Stallone venne da me alla MGM. Stavo avendo un incontro con qualcuno, si inginocchiò da me e disse 'Signor Young, mi chiamo Sylvester Stallone. Ho scritto Rocky'. Dissi 'Fottute congratulazioni, hai fatto un ottimo lavoro'. Ma disse 'Devi farlo, devi'. E pensai 'Lo farò, cerca di mettermi alle strette'".



La notizia della morte di Burt Young è stata data dalla figlia Anna Morea Steingieser al New York Times.