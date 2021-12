Rocky, Sylvester Stallone pubblica un filmato perduto dell'incontro con Apollo Creed

Sono passati 45 anni esatti da quando Rocky ha fatto la storia del cinema e lanciato la carriera di Sylvester Stallone. Ora, lo stesso attore e regista ha ritrovato nei meandri del suo archivio un vecchio filmato dietro le quinte del suo combattimento con Apollo Creed nel primo film. Per i nostalgici sarà un colpo al cuore.

È passato un secolo - anzi, mezzo - da quando Stallone fece la storia dei film sul pugilato e sul cinema più in generale. All'epoca, si dice che l'attore fosse al verde prima di Rocky. Di certo ora non lo è più, considerando anche la recente asta dei suoi materiali d’archivio che ha messo a segno dei veri e propri record: basti pensare che proprio la sceneggiatura del primo su Rocky Balboa è stata venduta a quasi 500 mila dollari.

Ora, ripescandoli forse dallo stesso archivio, Stallone ha condiviso alcuni filmati rari dietro le quinte di lui e Carl Weathers sul ring durante la realizzazione del film originale. Nel 1976, Stallone ha scritto e recitato in un film spartiacque, che è stato nominato per una manciata di Oscar, vincendo come Miglior Film e Miglior Regista. E la fatidica esibizione con il campione mondiale di boxe dei pesi massimi, Apollo Creed (Weathers), è ora ricordata come uno dei più grandi combattimenti della storia del cinema.

Stallone usa spesso i social media per condividere foto e video dei dietro le quinte del suo lavoro sul franchise di Rocky e altri film passati. Qui, l'attore di 75 anni ha pubblicato un video di lui e Weathers che praticano la coreografia di combattimento insieme a un'intervista per il film originale del 1976. Il filmato sembra essere parte di uno speciale documentario che è stato girato mentre la produzione era in corso. Lo trovate in calce all’articolo.

Il successo di Rocky ha portato ai seguiti diretti da Stallone: Rocky II, III, IV e il Rocky Balboa del 2006. Poi, in Creed del 2015, lo sceneggiatore e regista Ryan Coogler ha resuscitato il franchise facendo in modo che il pugile interpretato da Stallone passasse il testimone al figlio illegittimo di Apollo, Adonis (Michael B. Jordan). Nel secondo film invece, seguendo la linea degli eredi diretti, Jordan combatte con il figlio immaginario di Ivan Drago in Creed II del 2018. Come l'originale Rocky e il suo sequel Rocky II, il franchise di Creed è più radicato nel realismo e nella grinta.

C'è un motivo per cui la gente chiama ancora Stallone "campione": Rocky ha una statua a Philadelphia e il film originale continua a risuonare con il pubblico. Nell'intervista che trovate in calce, Stallone parla di come lui, allo stesso modo rispetto al suo personaggio, fosse un perdente prima di scrivere, vendere e recitare nel film che avrebbe cambiato la sua vita. Una leggenda che ha tenuto viva la curiosità negli anni, soprattutto di chi si chiedeva a quale personaggio reale fosse ispirato Rocky Balboa. Proprio durante la pandemia Stallone è tornato sul quarto titolo del franchiste per proporne un nuovo montaggio, ripristinando scene che erano state tagliate, modificando scene esistenti e tagliando quelle di cui non era soddisfatto. Voi avete visto tutta la saga? Qual è il vostro preferito? Ditecelo nei commenti!