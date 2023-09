Rocky, Schwarzenegger nei panni di Ivan Drago è possibile? Le immagini virali

Un nuovo deepfake dedicato al leggendario Rocky IV di Sylvester Stallone immagina l'amatissimo Arnold Schwarzenegger nei panni del famoso pugile sovietico fittizio Ivan Drago, interpretato nel film dall'indimenticabile Dolph Lundgren.

Tre nomi, quelli di Stallone, Schwarzenegger e Lundgren, che hanno indelebilmente segnato il cinema hollywoodiano degli anni '80 e '90, e che qui collidono nelle divertenti foto deepfake che potete ammirare nel post in calce all'articolo. Nelle immagini, un giovane Arnold Schwarzenegger viene immaginato nei panni di Drago e aggiunto ad alcune delle scene più famose di Rocky IV, il quarto capitolo della saga di Sylvester Stallone: Schwarzenegger, nei ruolo che fu di Lundgren, entra sul ring, suda e vede il proprio sangue colargli sul viso mentre le prende dall'indomabile Rocky.

Come i fan della saga già sapranno, il personaggio di Ivan Drago sarebbe tornato anche in Creed II, il sequel della saga spin-off di Rocky con protagonista Michael B. Jordan, e a questo punto attendiamo con ansia anche il sequel della versione alternativa del Drago di Arnold Schwarzenegger.

Ma a proposito di versioni alternative: conoscete il nuovo film Rocky vs Drago, la director's edition di Rocky IV che Sylvester Stallone ha personalmente rimontato durante la pandemia aggiungendo scene inedite o togliendo quelle che riteneva inutili, e più in generale conferendo al film originale un taglio molto diverso, quasi malinconico? Cliccate sul link evidenziato per saperne di più.