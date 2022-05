Rocky, la saga continua con Creed III: Eagle Pictures svela la data d'uscita per l'Italia!

Dopo la prima immagine di Creed III e la data d'uscita per il mercato nord-americano, possiamo confermarvi che il nuovo film della saga di Rocky arriverà in Italia grazie ad Eagle Pictures, che in questi minuti ci ha svelato i propri piani per la distribuzione.

Il terzo capitolo del franchise cinematografico nata come spin-off della celebre, osannato e mai dimenticata saga di Rocky Balboa, arriverà in Italia il 23 novembre, in contemporanea con gli Stati Uniti. Il film prodotto da MGM è diretto e interpretato da Michael B. Jordan, che ha già dato cuore ed anima al protagonista Adonis "Donnie" Johnson nei primi due capitoli, Creed – Nato per combattere e Creed II, distribuiti nel nostro Paese da Warner Bros. Italia: i due titoli hanno incassato rispettivamente 5.5 milioni di euro nel 2016 ed oltre 7 milioni di euro nel 2019.

La pellicola, che si divide tra azione a dramma e affronta il tema della boxe con intimità e la descrive in tutte le sue coinvolgenti e struggenti sfumature, include nel cast anche Tessa Thompson, il nuovo villain Marvel Jonathan Majors - che dopo la serie tv Loki i fan ritroveranno nel 2023 in Ant-Man & The Wasp: Quantumania - Selenis Leyva e Phylicia Rashad Inoltre, dopo aver deciso di allontanarsi dal bordo del ring, questa volta Sylvester Stallone sarà coinvolto solo come produttore, e per la prima volta nella storia della saga non sarà davanti alla macchina da presa per tornare a vestire i panni di Rocky Balboa. Il regista e sceneggiatore, qualche mese fa, aveva annunciato di essere a lavoro su una serie tv prequel di Rocky.

