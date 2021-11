Rocky, il produttore rivela: 'Il finale originale era fin troppo deprimente'

In occasione dell'uscita di Rocky 4: Rocky vs. Drago, ovvero la director's cut di Rocky IV confezionata da Sylvester Stallone, il produttore del primo film della saga Irwin Winkler ha parlato ampiamente del finale originale della pellicola che a suo dire fu cambiato drasticamente per far finire il film su una nota più positiva di quanto previsto.

Nel corso di una nuova intervista concessa a Yahoo! Entertainment, Winkler ha parlato dei momenti finali tra Rocky e Adriana, molto cambiati poi nel finale definitivo del film: "Beh, quello che è successo è che quando abbiamo proiettato il film ad alcuni screening con amici e parte della stampa durante l'incontro erano tutti in piedi a fare il tifo e gridare, ma quando perde l'incontro e lui e Adriana si riuniscono, si vedono camminare insieme e la macchina da presa dietro di loro, escono dall'arena dell'incontro ed è tutto sporco e polveroso per terra. Era un finale molto realistico, come andava in voga negli anni '70. E tutto quell'entusiasmo che la folla aveva durante l'incontro si esaurì e si abbassò sensibilmente. Era un po' deprimente. In realtà era l'America di metà anni '70 ad essere davvero deprimente. C'erano la guerra in Vietnam e il Watergate. Accadevano questo tipo di cose. Alla fine del film avevamo quella stessa brutta sensazione".

Così fu deciso di modificare il finale del film e donargli una nota più positiva: "Così abbiamo parlato a Sly e riscritto il finale, quello dove Adriana sale sul ring e i due si abbracciano. Ma avevamo un problema. Lo studio non avrebbe speso un centesimo per girarla. Ci avevano detto, 'Se volete un nuovo finale ve lo dovete pagare da soli'. Bob Chartoff ed io non avevamo molti soldi ma accettammo e trovammo i 25mila dollari necessari. Il modo in cui Stallone aveva riscritto il finale era davvero grandioso. Non vince l'incontro ma vince il rispetto per se stesso, vince l'amore della donna che ama".

