Rocky IV, nuovo video dal dietro le quinte: Sylvester Stallone commenta gli incontri

A pochi giorni dell'uscita della Director's Cut di Rocky 4 su Youtube è spuntato un nuovo video in cui Sylvester Stallone commenta le coreografie di uno degli incontri più iconici della storia, rivelando anche qualche piccolo problemino tecnico.

Rocky IV: Rocky vs Dragon The Ultimate Director's Cut contrappone The Italian Stallion al suo avversario più temibile: il gigantesco terrore sovietico Ivan Drago (Dolph Lundgren), che ha ucciso Apollo Creed sul ring. L'idea di questo nuovo taglio della pellicola è arrivata nel corso della pandemia di Covid-19, quando Sylvester Stallone ha pensato di rendere imperituro nel tempo uno degli incontri più iconici della storia del cinema.

Rocky 4 è stato rilasciato nei cinema nel corso del 1985, diventando in brevissimo tempo uno dei maggiori successi del franchise cinematografico dedicato al celebre pugile italo-americano. Ambientata in piena Guerra Fredda, questa pellicola ha letteralmente segnato un'epoca, portando sul ring lo scontro tra Stati Uniti e URSS.

Sebbene non sia stato ancora rilasciato, la Director's Cut di Rocky sta già riscuotendo un enorme successo. I fan del pugile italo-americano non vedono l'ora di vedere questa versione definitiva del film pensata proprio dal suo protagonista. Voi la vedrete? Come sempre, fateci sapere quali sono le vostre aspettative nella sezione dedicata ai commenti.