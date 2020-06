Rocky IV, Sylvester Stallone è sicuro: 'L'incontro con Ivan Drago è il migliore di sempre'

Sylvester Stallone ha pubblicato su Instagram diverse foto backstage di Rocky IV e in particolare dell'iconico scontro da "guerra fredda" tra il suo personaggio e quello di Dolph Lundgren, Ivan Drago, che lo stesso Sly ha definito come il migliore incontro di boxe della storia del cinema.

"Eccoci durante un allenamento insieme, e una settimana dopo ci affrontammo molto duramente" ha ricordato l'attore. "Ho girato molti scontri nei film, ma credo che questo sia il migliore incontro di boxe della storia del cinema. Dolph Lundgren aka Drago è una potenza. Ricordo quando Drago e Creed si affrontarono tra un round e l'altro e Drago lo colpì con forza nel petto e lo costrinse all'angolo. Apollo non ne poteva più, e così lasciò il ring..."

Sly non scherza affatto nel definire l'attore svedese una vera potenza: vi ricordiamo che durante le riprese di Rocky IV, infatti, un colpo sferrato con forza di Lundgren spedì Stallone in terapia intensiva.

A proposito della saga, nei giorni scorsi Virgil Films & Entertainment ha annunciato l'arrivo di Rocky: The Birth of a Classic, documentario che esplorerà il dietro le quinte delle riprese del primo e storico capitolo del franchise scritto e interpretato da Sylvester Stallone, che a quanto pare sarà anche la voce narrante di questo imperdibile progetto. Diretto da Derek Wayne Johnson, che aveva già redatto un profilo cinematografico del regista di Rocky nel suo John G. Avildsen: King of Underdog, il film sarà disponibile in formato digitale (per ora solo in territorio americano) a partire dal prossimo 9 giugno.