Rocky IV, Sylvester Stallone condivide una rara immagine con Ivan Drago

Sylvester Stallone ha deciso di condividere con i fan un'immagine di Rocky IV che lo ritrae nel ruolo del celebre pugile che affronta Ivan Drago (Dolph Lundgren). Dei sei film del franchise, Rocky IV rimane il più grande successo al botteghino e uno dei capitoli più popolari al mondo, pieno zeppo di dialoghi diventati citazioni cult.

Il film racconta la storia di Rocky che decide di sfidare Ivan Drago ad un incontro di boxe in Russia dopo la morte dell'amico Apollo Creed, ucciso sul ring proprio dal pugile sovietico.

La trama di questo film è stata fonte d'ispirazione per Creed 2 nel 2018 mentre a novembre uscirà la Director's Cut proprio del quarto capitolo del franchise; ecco il poster della Director's Cut di Rocky IV.



Molto attivo sui social, Stallone condivide parecchio materiale legato ai suoi film e principalmente ai grandi successi di Rocky Balboa e John Rambo, i suoi due personaggi più conosciuti al mondo, che hanno dato grande notorietà in tutto il mondo all'attore e regista.

Nella descrizione della foto su Instagram, Stallone scrive che si tratta di una foto 'molto rara, che non avete mai visto'.

Inoltre Sly conferma di aver visto il trailer della Director's Cut, definendolo 'incredibile'. La foto mostra Drago che indossa i calzoncini rossi dell'Unione Sovietica, mentre Rocky Balboa indossa quelli a stelle e strisce degli Stati Uniti d'America.



A Rocky IV abbiamo dedicato un EveryCult che trovate sul nostro sito con un approfondimento sul film.