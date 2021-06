Rocky IV, Stallone svela la data d'uscita della director's cut: arriverà anche al cinema!

Dopo aver svelato il poster della director's cut di Rocky IV, l'attore e regista Sylvester Stallone è tornato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram per rivelare ai suoi follower la data di uscita della nuova versione del film.

A sorpresa, Stallone ha rivelato che la director's cut del suo film cult Rocky IV arriverà anche sul grande schermo. Nel post si legge: "Inaugurazione nelle sale l'11 novembre! WIDE SCREEN e 4K... Sono così orgoglioso dell'ottimo lavoro svolto da tutti i tecnici che mi hanno aiutato a riportare in vita questo film e questa battaglia! Grazie". Al momento non sono noti i piani per la distribuzione italiana, dunque se siete dei fan della saga cinematografica di Rocky Balboa rimanete sintonizzati per futuri aggiornamenti.

In precedenza Sylvester Stallone aveva anticipato che la nuova versione del film sarebbe uscita a novembre, dunque la promessa può essere considerata mantenuta: secondo l'attore, regista, sceneggiatore e produttore il nuovo Rocky IV - intitolato Rocky vs Drago - sarà molto "più profondo e migliore" rispetto al film originale, già considerato da molti come uno dei migliori film della serie.

Prima di salutarvi vi ricordiamo che Sylvester Stallone non tornerà in Creed III, nuovo film della saga sequel di Rocky con protagonista Michael B. Jordan, ma attualmente il cineasta sta lavorando ad una serie tv prequel di Rocky, pensata per esplorare il passato dei personaggi principali del franchise. Vedremo come si evolveranno questi piani alla luce della recente acquisizione della MGM da parte di Amazon.