Rocky IV, Dolph Lundgren svela un dolce ricordo dal set di Sylvester Stallone

Rocky IV è uno dei capitoli cinematografici della saga di Rocky maggiormente apprezzati dai fan del personaggio. La sfida sul ring tra Ivan Drago e Rocky Balboa è una delle più leggendarie nella storia del cinema. Dolph Lundgren ricorda con grande gioia l'esperienza vissuta sul set insieme a Stallone e ha condiviso un aneddoto.

Intervistato da ET, Lundgren ha parlato dell'amicizia con Stallone:"Lavorare con Sly e conoscerlo. Sollevavamo pesi ogni giorno, facevamo boxe ogni giorno, sei giorni alla settimana per cinque mesi prima dell'inizio del film, cosa abbastanza insolita di questi tempi. Ci siamo conosciuti abbastanza bene. Soprattutto sul ring, quando ci si scaglia a vicenda e si boxa. Penso che quei ricordi di quel periodo d'allenamento e di preparazione con lui siano piuttosto divertenti" ha ricordato. Su Everyeye potete recuperare il nostro Everycult su Rocky IV.



Tempo addietro si parlò di un possibile spin-off dedicato a Ivan Drago ma il mancato coinvolgimento di Stallone aveva creato qualche fraintendimento tra i due, che vogliono mantenere intatta la propria amicizia:"Nel corso degli anni il rapporto è cresciuto fino a diventare un legame personale più stretto. Direi che è l'attore a cui sono più vicino a Hollywood. Direi lui e Arnold Schwarzenegger. Abbiamo fatto sei film insieme in trentacinque anni. Lui ha tre figlie e io ne ho due e sono in amicizia. Non ci sentiamo tutti i giorni ma abbiamo un buon rapporto".



Il mese scorso si è parlato di Schwarzenegger nei panni di Ivan Drago: è un'ipotesi plausibile? Nel frattempo le immagini sono diventate virali.