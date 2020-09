Rocky IV, nella director's cut Sylvester Stallone eliminerà il robot di Paulie

Nei giorni scorsi, sul suo profilo Instagram Sylvester Stallone ha annunciato la director's cut di Rocky IV, in occasione del 35° anniversario del film. Come era prevedibile, i fan hanno tempestato il post di commenti, con una serie di domande su cosa ci sarà da aspettarsi dal film, in uscita a novembre.

Una delle domande riguardava la sorte di Sico, il robot-cameriere di proprietà del cognato di Rocky, Paulie Pennino (interpretato da Burt Young). "Ci sarà più spazio per il robot?" ha chiesto un fan.

La risposta di Sylvester Stallone è stata categorica: "Il robot sta andando alla discarica per sempre. Niente più robot". L'attore e regista non ha approfondito le motivazioni di questa scelta. Semplicemente, a un altro fan che faceva la stessa domanda, ha risposto: "Il robot non mi piace più."

Nella realtà, Sico è stato creato dall'ingegnere Robert Doornick, allo scopo di aiutare i bambini autistici. In una vecchia intervista, Doornick aveva parlato dell'esistenza di altre scene con il robot che non sono mai state inserite in Rocky IV. "Paulie e il robot avevano sviluppato una strana relazione di coppia, con il robot che si lamentava di Paulie perché dormiva sempre con la stessa maglietta e faceva troppo fumo col sigaro. Lo trovava offensivo per i sensori" ha raccontato.

Come si ricorderà, in Rocky IV, l'episodio della saga di maggior successo al botteghino e il migliore in assoluto per Sylvester Stallone, il protagonista doveva battersi col sovietico Ivan Drago (Dolph Lundgren), per vendicare la morte del suo migliore amico Apollo Creed (Carl Weathers).