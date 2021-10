Rocky IV, nella director's cut ci saranno nuove scene con Mickey!

Rocky IV resta ancora oggi uno dei capitoli più iconici e amati dai fan della saga ideata da Sylvester Stallone: in tanti, però, hanno sempre storto un po' il naso davanti al poco spazio concesso nel corso del film ad un personaggio fondamentale come Mickey, nonostante la sua morte avvenuta nel film precedente.

Una scelta artistica non particolarmente apprezzata alla quale il buon Sly vuole però porre rimedio a distanza di un po' di anni dall'uscita del film: com'è possibile intuire dal trailer della director's cut di Rocky IV, infatti, l'allenatore del pugile interpretato da Stallone avrà a disposizione un bel po' di spazio in più in questa nuova versione della pellicola.

Mickey, come ricorderete, muore d'infarto durante una delle scene più toccanti di Rocky III dopo aver visto il suo allievo salire sul ring per combattere Clubber Lang, responsabile proprio della morte dell'allenatore: in Rocky IV il suo ruolo è dunque inevitabilmente limitato alle apparizioni in alcuni flashback, ma nonostante ciò il girato a disposizione era comunque decisamente più consistente di quanto poi mostrato sul grande schermo.

In questa nuova edizione del film, dunque, Mickey avrà finalmente l'omaggio che merita e che i tanti fan della saga speravano ricevesse. A proposito dell'amatissimo pugile, intanto: recentemente Sylvester Stallone ha messo in vendita i suoi cimeli di Rocky.