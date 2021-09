Rocky IV, arriva il nuovo trailer della Director's Cut!

Con la notizia della Director's Cut di Rocky 4 arriva anche il nuovo trailer. Il film del 1985, diretto e interpretato da Sylvester Stallone, tornerà sui grandi schermi per una sola notte l'11 Novembre, presentando ben 40 minuti di scene inedite. Diamo un primo sguardo al trailer pubblicato dalla MGM che troverete in cima all'articolo!

Come ricorderete il film vede l'incredibile scontro tra Rocky Balboa e Ivan Drago, che ha una grande importanza perché pone le basi per la pellicola successiva. Infatti è nel corso di questo incontro che il personaggio interpretato da Stallone subisce delle lesioni cerebrali che lo costringeranno poi a lasciare l'attività agonistica.

Il cut presenterà grandi differenze rispetto al prodotto che conosciamo, aggiungendo elementi al personaggio di Drago e dando più spazio anche ad Apollo Creed, che nell'originale ne ha avuto poco. Inoltre, secondo la MGM, i combattimenti saranno ancora più memorabili.

Annunciata lo scorso Agosto, secondo i desideri iniziali di Stallone questa versione di Rocky IV sarebbe dovuta arrivare in verità in occasione del suo 35esimo anniversario, dunque nel 2020. Tuttavia la pandemia ha ritardato l'uscita, che in ogni caso ci sarà. E recentemente è stato pubblicato anche il poster ufficiale della Director's Cut di Rocky IV. Voi cosa vi aspettate?