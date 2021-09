Rocky IV, arriva la Director's Cut del film di Sylvester Stallone!

In Rocky 4 siamo nel 1985, nel periodo della Guerra Fredda, quando il personaggio di Stallone sconfigge il suo temibile avversario sovietico. "Tutti possono cambiare", queste le parole pronunciate dal protagonista, che contengono un potente significato che dà un senso al famoso franchise. Qualche mese fa è arrivata una news: avremo una director's cut del film!

Dopo che Sylvester Stallone ha venduto i cimeli di Rocky salutando la saga, i fan si erano davvero intristiti, convinti che non avrebbero mai più rivisto il personaggio. Ma invece potranno farlo ancora una volta in una versione estesa del quarto film di Rocky in cui vedremo cosa è stato eliminato in sala di montaggio. La pellicola presenterà infatti ben 40 minuti di contenuti inediti in più!

Rocky V. Drago: The Ultimate Director's Cut, diretto e interpretato dallo stesso Stallone, sarà disponibile per una sola notte nelle sale statunitensi l'11 Novembre. A concederci lo speciale evento sono la MGM e Fathom Events, che hanno poi deciso di dare vita ad un Q&A con il regista subito dopo la proiezione. Un momento, ovviamente, che potrà essere seguito da tutti i fan a casa, e a cui si aggiungerà anche un behind the scenes del film.

Per chi non potrà recarsi al cinema, il cut sarà disponibile per il noleggio speciale su richiesta a partire dal 12 Novembre. Secondo la casa di produzione, in questa versione le scene di combattimento sono più intense, la musica è più potente e il dramma di conseguenza acquista profondità, soprattutto nel momento dello scontro tra Rocky Balboa e il suo più temibile avversario: Drago. Tra l'altro proprio recentemente Stallone ha pubblicato un'immagine di Rocky con Ivan Drago, correte a vederla!

Cosa ne pensate dell'arrivo di questa versione estesa?