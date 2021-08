Rocky III, Mr. T fu sgridato da sua madre durante la premiere: 'Non ti ho educato così'

La mamma è sempre la mamma, che tu sia un perfetto sconosciuto o una delle più amate star del cinema action degli anni '80: ad impararlo a proprie spese fu Mr. T, che durante la premiere di Rocky III dovette abbassare la testa davanti a una sonora sgridata impartitagli da sua madre. Ma perché la donna andò su tutte le furie?

Prima di tutto facciamo un po' di ordine: nel terzo capitolo della saga sull'iconico pugile interpretato da Sylvester Stallone, Mr. T interpreta Clubber Lang, sfidante del nostro Rocky caratterizzato da modi di fare non particolarmente corretti, alla pari di un linguaggio che scade spesso nella provocazione e nell'insulto.

Caratteristiche, queste ultime, che non piacquero per nulla alla madre dell'attore, che durante la premiere del film rimase letteralmente inorridita davanti a una scena durante la quale il personaggio interpretato da sui figlio urla improperi di ogni tipo in direzione di Rocky e Adriana. La donna, a questo punto, non ci vide più dalla rabbia: "Non ti ho insegnato a rivolgerti in quel modo a una ragazza!" furono le parole che precedettero l'uscita della madre di Mr. T dalla sala.

Una lezione che il povero Mr. T non avrà di certo dimenticato, così come il resto dei presenti alla proiezione! Educazione e insulti a parte, comunque, scopriamo insieme a quale pugile si ispirò Stallone per il suo Rocky Balboa.