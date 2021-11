Rocky, Dolph Lundgren conferma: La MGM pensa ad uno spin-off su Ivan Drago

Mentre Michael B Jordan si prepara a Creed 3, la saga di Rocky potrebbe continuare con un nuovo inatteso spin-off dedicato a Ivan Drago, il celebre avversario russo visto nel leggendario Rocky IV.

A dichiararlo nientemeno che Dolph Lundgren, che nel corso di un'intervista promozionale per il suo nuovo film Castle Falls, ha stuzzicato i fan circa la possibilità di rivedere Ivan Drago molto presto. Parlando di una scena inedita di Creed II, una sequenza che mostrava un piccolo screzio tra Drago e Rocky che però è stata tagliata dal montaggio finale, Dolph Lundgren ha dichiarato:

"Ho sempre pensato che fosse una scena davvero bella, e secondo me i fan l'avrebbero apprezzata: era un faccia a faccia vecchio stile tra Rocky e Drago, e secondo me funzionava bene. Ma il regista [Stephen Caple Jr., ndr] e la MGM hanno ritenuto che fosse di troppo e che non aggiungesse nulla al film, dunque l'hanno tagliata. Ma a questo proposito voglio dire una cosa: so che alla MGM si sta parlando di uno spin-off su Drago. Quindi, chissà, se volete rivedere il personaggio magari sarete fortunati."

Ricordiamo che la MGM è stata acquistata da Amazon, che ora detiene i diritti della saga di Rocky: che il franchise possa continuare con altri progetti paralleli al terzo capitolo di Creed? Di certo le parole di Dolph Lundgren punterebbero in questa direzione, ma rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.