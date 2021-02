Rocky: la classifica dei migliori film secondo la critica, dal migliore al peggiore

A 45 anni di distanza dall'uscita nelle sale di Rocky, il film che lanciato la leggendaria carriera di Sylvester Stallone a Hollywood, ripercorriamo insieme una delle saghe più amate del grande schermo per scoprirne i migliori e i peggiori capitoli secondo la critica.

Come sempre, per farlo abbiamo preso in esame i punteggi indicati dagli aggregatori di recensioni più famosi al mondo: Rotten Tomatoes e Metacritic, che come potete vedere qui di seguito concordano sostanzialmente su tutta la linea, se non per un cambio di posizione nel fondo della classifica.

A sorpresa, complice probabilmente il diverso periodo di uscita, a trionfare in entrambe le liste troviamo Creed, lo spin-off/sequel incentrato sul figlio illegittimo del grande Apollo Creed, Adonis, interpretato da Michael B. Jordan e diretto da Ryan Coogler (Black Panther), mentre il primo, storico capitolo del franchise datato 1976 si deve accontentare del secondo posto. Scendendo nella classifica notiamo inoltre che, Creed a parte, nel corso del tempo l'interesse della critica nei confronti del franchise è andato sempre più in calo fino ad arrivare alla pessima accoglienza riservata al quarto e quinto film, nonostante Rocky 4 sia ancora oggi il titolo di maggior successo in assoluto della saga.

Ecco le classifiche complete:

Rotten Tomatoes

Creed - 95% Rocky - 94% Creed II - 83% Rocky Balboa - 77% Rocky II - 71% Rocky III - 63% Rocky IV - 40% Rocky V - 31%

Metacritic

Creed - 82 Rocky - 70 Creed II - 66 Rocky Balboa - 63 Rocky II - 61 Rocky III - 57 Rocky V - 55 Rocky IV - 40

Siete d'accordo con queste scelte? Fatecelo sapere nei commenti.