Rocky Balboa senza Sylvester Stallone? 5 attori perfetti per un prequel o un reboot

Rocky Balboa è Sylvester Stallone. Sylvester Stallone è Rocky Balboa. Un binomio che sembra inscindibile. Ma provate per un attimo ad immaginare un Rocky senza Sylvester Stallone. Non ci riuscite? In effetti è molto complicato ma possiamo provare a pensare a quale attore potrebbe interpretare il pugile in un prequel o un reboot.

A pochi giorni dalla morte di Burt Young, interprete del migliore amico di Rocky Paulie Pennino, proviamo a guardare al futuro. Ecco cinque ipotetiche soluzioni per un nuovo Rocky: al quinto posto troviamo Fionn Whitehead, attore che si è distinto principalmente in Dunkirk di Christopher Nolan e nella celebrata serie Black Mirror: Bandersnatch. Nonostante non sembri a prima vista adatto al ruolo, Whitehead potrebbe rappresentare la versione degli esordi di un giovanissimo Rocky Balboa.



Un altro nome che potrebbe essere perfetto per un Rocky agli esordi è Noah Centineo, già visto in Dream Scenario e Black Adam, film nei quali ha dimostrato la sua capacità di eccellere anche in produzioni molto importanti come potrebbe essere un nuovo Rocky. Harris Dickinson è un nome piuttosto nuovo, salito alla ribalta grazie a Triangle of Sadness, una performance che lo spingerebbe sicuramente tra i maggiori indiziati per una versione insolita del pugile più conosciuto nel mondo del cinema.



Nick Robinson è un attore che possiede un background già piuttosto solido e forse potrebbe essere una scelta piuttosto conservativa per non discostarsi troppo dalla fisicità di Stallone. Sul podio attualmente si posiziona Anthony Ramos, star del musical Hamilton e In Treatment, che nel proprio bagaglio può vantare già una comprensione profonda di personaggi complessi non solo dal punto di vista fisico ma anche emotivo, come sarebbe Rocky Balboa. E voi quale attore preferireste come erede di Sylvester Stallone?



Nel frattempo, se siete appassionati della saga non perdetevi le location iconiche di Rocky.