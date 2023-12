Rocky Balboa, la scena più iconica del film fu girata all'insaputa di Stallone!

Era il 2006 quando Sylvester Stallone tornava nei panni di Rocky Balboa in una pellicola che affrontava la vecchiaia e il "ritorno" del grande pugile dopo la scomparsa della sua amata Adriana. Nonostante il film non sia stato accolto positivamente da pubblico e critica ha fornito alcuni ciak iconici.

Dopo l'annuncio del ritorno di Michael B. Jordan alla direzione di Creed 4, non si può far altro che parlare di quello che, effettivamente, fu il primo grande ritorno di Rocky Balboa al cinema dopo anni. Il film del 2006 ebbe il merito di presentare una versione drammatica del personaggio dopo la perdita del grande amore della sua vita. L'accoglienza per il film, però, non fu delle migliori sia da parte del pubblico che della critica che, tuttora, lo definiscono come il film di Rocky più dimenticato.

Nonostante ciò, uno dei momenti più iconici della pellicola, è una grande citazione alla tradizione filmica di Rocky. A svelare come quella scena fu girata, è stato Sylvester Stallone che, nel corso degli anni, ha testimoniato anche di avere ottime capacità di regista. La scena alla fine dei titoli di coda nel quale Rocky è in piedi sulla gradinata davanti al museo, fu girata senza che Stallone ne fosse effettivamente a conoscenza. Ciò, però, aumentò a dismisura il livello di iconicità dell'intera scena che risultò fin da subito spontanea e naturale.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Rocky Balboa. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!