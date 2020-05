Rocky, in arrivo un documentario narrato da Stallone: tutti i dettagli

È Deadline ha informarci dell'imminente arrivo di Rocky: The Birth of a Classic, documentario del dietro le quinte delle riprese del primo e storico capitolo del franchise scritto e interpretato da Sylvester Stallone, che a quanto pare sarà anche la voce narrante di questo imperdibile progetto dedicato ai fan.

Virgil Films & Entertainment distribuirà il film on demand in formato digitale il prossimo 9 giugno, e per ora l'uscita è prevista solo in territorio americano. Diretto da Derek Wayne Johnson, che aveva già redatto un profilo cinematografico del regista di Rocky nel suo John G. Avildsen: King of Underdog, il documentario in questione è formato anche da alcune riprese in 8mm dello stesso Avildesen, filmate durante la lavorazione del film.



Oltre alla voce di Stallone, che racconterà il documentario passo dopo passo, una parte nel progetto ce l'ha anche Lloyd Kaufman, presidente e fondatore della Troma Entertainment che per Rocky, al tempo, girò qualche footage, essendo all'epoca direttore di produzione del film. Questo filmato di Kaufman è inedito e mai visto prima, come ha specificato la Virgil. Nel footage si vedono test per il trucco, preparazioni atletiche per la boxe e momenti che coinvolgono direttamente Stallone che recita insieme a Carl Weathers e Talia Shire.



Cosa ne pensate? Vi lasciamo alla recensione di Creed II.