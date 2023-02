Rocky 7: Sylvester Stallone svela le sue idee per il sequel mai realizzato

La saga di Rocky Balboa conta in totale sei film usciti al cinema tra il 1976 e il 2006. Il personaggio è quindi riapparso nei primi due spin-off di Creed per uscire di scena, ma prima dei film con protagonista Michael B. Jordan, Sylvester Stallone aveva già iniziato a concepire un settimo capitolo della saga che poi non venne mai realizzato.

In un post su Instagram, Stallone ha condiviso un artwork dell'artista di Rocky John Rivoli, che raffigura il suo personaggio con il suo caratteristico borsalino. Lo slogan, con la frase trionfale che contraddistingue Rocky, recita: "Non è finita finché non è finita". Insieme all'immagine, Stallone ha condiviso una serie di appunti scritti a mano con quelle che sembrano essere varie idee e scene pensate per Rocky 7.

Tra le menzioni più importanti c'è il ristorante di Adriana (Talia Shire), il locale che ha aperto in onore della moglie dopo la sua morte, come si vede nel sesto capitolo, Rocky Balboa. In quella che sembra essere una scena intrisa della profondità emotiva per cui Rocky è famoso, il pugile in pensione sembra pensare ad Adriana e rimuginare su un momento sentimentale del loro passato o forse su una conversazione immaginaria di un futuro mai avvenuto.

Un Rocky con gli occhi pieni di lacrime si appoggia al ricordo della moglie per trovare conforto e speranza, mentre sembra tornare al futuro. Nel frattempo, una seconda parte dell'estratto sembra condurre Rocky in un fight club dove assiste sul ring a un pugile di 27 anni di nome Chucho the Mutt. Se questo passaggio sarebbe servito a Rocky ad assumere ancora una volta il ruolo di mentore, come avrebbe fatto in seguito nella saga di Creed, purtroppo non lo sapremo mai.

Sotto al post, Stallone ha scritto: "Queste erano le bozze iniziali della sceneggiatura di ROCKY 7, che purtroppo, a causa di alcuni individui, non si realizzerà mai, ma è qualcosa che voglio condividere con i fan più accaniti. Continuate sempre a colpire". In un secondo post, Stallone ha aggiunto: "La seconda parte so che è confusa, ma credo che abbiate capito l'idea. Rocky tornava a combattere per il quartiere che lo ha creato e che ancora ama". Una cosa è evidente dalle pagine, c'era una chiara visione per Rocky 7, ovvero quella di portare gli stessi intensi temi di amore, perdita e lealtà che hanno caratterizzato tutto il franchise.

Nella speranza che Stallone condivida più cose in futuro, il 2 marzo prossimo uscirà il terzo capitolo della saga di Creed. Su queste pagine potete visualizzare il trailer finale di Creed 3 e le ultime dichiarazioni di Michael B Jordan, il quale proprio con Creed III farà il suo debutto alla regia.