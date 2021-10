Rocky 4, quando esce la Director's Cut del film con Sylvester Stallone e Dolph Lundgren?

Uno dei film più celebri di Rocky sta per tornare sui nostri schermi in una versione completamente nuova. Si tratta di Rocky 4, pellicola del 1985, di cui Stallone ha voluto far uscire una Director's Cut, che aggiungerà ben 40 minuti di scene al montaggio originale. Ma quando sarà possibile vedere questa versione al cinema? Ecco cosa sappiamo.

Le prime differenze possiamo già notarle nel trailer di Rocky 4 Director's Cut, dove appaiono momenti inediti. Ma potremo davvero scoprirle e apprezzarle l'11 Novembre, quando la pellicola approderà in sala, dove è distribuita dalla MGM.

Ovviamente, se andare al cinema non dovesse essere possibile, la casa di distribuzione ha pensato anche a un metodo alternativo: lo streaming. Il film sarà infatti disponibile on demand sulle principali piattaforme a partire dal giorno seguente, il 12 Novembre.

Previsto inizialmente per il 35esimo anniversario, festeggiato dalla pellicola nel 2020, l'uscita di Rocky 4 Director's Cut è stata poi spostata all'anno seguente a causa della pandemia da covid-19, che come sappiamo ha costretto molte sale a chiudere più di una volta.

Questa potrebbe essere l'ultima volta che vedremo il personaggio, in quanto Sylvester Stallone sembra aver dato l'addio a Rocky quando ha venduto tutti i cimeli personali della saga. Ovviamente molti fan si augurano che non sia davvero così.