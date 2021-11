Rocky 4 Director's Cut, quando esce la versione definitiva del film con Stallone?

Era il 2020 quando Stallone ha annunciato l'arrivo della Director's Cut di Rocky IV, in occasione dei 35 anni dall'uscita del film, aggiungendo ben 40 minuti di contenuti alla pellicola originale. La nuova versione è arrivata nei cinema statunitensi per un solo giorno l'11 Novembre, e in digitale dal 12. E in Italia quando potremo vederla?

Purtroppo abbiamo cattive notizie per i fan italiani: non è ancora noto se e quando la Director's Cut di Stallone sarà disponibile in Italia. Molto probabilmente avremo news al riguardo nel prossimo futuro, ma per il momento tutto tace. Non è ben chiaro quale sia il motivo di questa mancanza di informazioni circa una pubblicazione nel nostro Paese. Molti ipotizzano che la necessità di ridoppiaggio potrebbe essere responsabile di un ritardo dei tempi, ma molto probabilmente è proprio il piano di distribuzione che è stato pensato diversamente.

Se da un lato sembra che con grande probabilità questa nuova versione del film non approderà nelle nostre sale, essendo stata in quelle americane per appena una sera, almeno si spera che potrebbe essere disponibile sui servizi di streaming. Chissà, nel frattempo arrivano però nuovi contenuti youtube in cui Stallone commenta alcuni celebri incontri, visibili questa volta a tutti.