Rocky 4, la dieta e l'allenamento di Stallone per ottenere il fisico perfetto

In attesa di poter ammirare l'annunciata director's cut del fantastico Rocky IV di Sylvester Stallone, in uscita per festeggiare i 35 anni della sua release originale, il canale Youtube Viking Samurai ha condiviso un video dove viene discussa proprio con il regista e attore la forma fisica perfetta.

Come si può evincere guardando i film della saga uno dopo l'altro, il fisico di Sylvester Stallone è profondamente mutato dal primo al quarto capitolo, divenendo di volta in volta sempre più tonico e definito, dai lineamenti scultorei e adatto - narrativamente parlando - alla sfida contro il gigantesco e pericoloso Ivan Drago, il più temibile avversario mai affrontato sul quadrilatero da Rocky.



L'allenamento di Sly cominciò appena dopo la fine della produzione di Rambo 2, dove Stallone aveva già cominciato una routine ferrea tra dieta e training. All'epoca dell'inizio della produzione del film, Sly aveva quasi 40 anni. Nel video che trovate all'interno della notizia viene spiegata nel dettaglio l'evoluzione del suo fisico e i massacranti allenamenti tenuti dall'attore per migliorare le sue qualità fisiche e di resistenza, questo passando anche attraverso il cibo.



Vi lasciamo all'annuncio della director's cut di Rocky IV, che arriverà prossimamente in home video, a data ancora da destinarsi.