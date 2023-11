Rocky 3 è il film preferito della saga di uno dei protagonisti della pellicola!

Rocky è una delle saghe più di successo dello storia del cinema. Il pugile interpretato da Sylvester Stallone è diventato, di volta in volta, sempre di più una icona dell'intrattenimento. Il terzo film fu amato in particolare da un membro del cast per il modo in cui veniva raccontato il suo personaggio.

Diciamo che una delle caratteristiche dei film di pugilato sicuramente non è l'approfondimento psicologico dei protagonisti e dei villain. Proprio per questo motivo, molti attori del cast non erano particolarmente abituati a vedere i propri personaggi molto approfonditi o, quanto meno, con una particolare introspezione psicologica. Più che dei character study ci si trovava davanti a delle icone che si riproponevano periodicamente all'interno dei film.

Ciò che ha reso Rocky iconico oltre le location è stato sicuramente tutti i personaggi di contorno al protagonista. Tra questi, uno dei più amati è sicuramente Apollo Creed interpretato da Carl Weathers. Ad anni di distanza dall'uscita del terzo capitolo di Rocky, l'attore ha ammesso di definire il secondo sequel come il suo film preferito della saga poichè, per la prima volta, ebbe modo di approfondire la psiche del proprio personaggio, mostrandolo debole e umanizzandolo come mai era successo sul grande schermo.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo la saga, vi consigliamo la nostra classifica dei film di Rocky dal peggiore al migliore. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!