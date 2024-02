Rocky 3 senza 'Eye of the Tiger'? Stallone aveva scelto una canzone dei Queen

Rocky Balboa è uno dei personaggi più amati della storia del cinema, creato da Sylvester Stallone nel lontano 1976: ogni sequel ha contribuito a suo modo ad aggiungere dettagli ulteriori all'immaginario attorno alla complessa figura del pugile più famoso di Philadelphia.

Forse vi ricorderete che, tra i vari sequel, Rocky 3 era il preferito di Carl Weathers, interprete indimenticabile di Apollo Creed. Il terzo capitolo della saga, al di là della trama, viene certamente ricordato da molti per la sua colonna sonora: quell'Eye of The Tiger, divenuto uno degli inni motivazionali più amati degli ultimi decenni, composto dalla gruppo rock Survivor.

Eppure, forse non tutti sanno che Sylvester Stallone aveva pensato di affidare il brano principale del film ad una band che di certo di inni se ne intendeva parecchio (a riprova di ciò, basta citare un titolo: We are the Champions): I Queen. Il brano designato da Stallone era Another One Bites The Dust e, a dire il vero, ci fu anche un tentativo (poi fallito) di ottenerne i diritti. La scelta in sè, non completamente allineata con le tematiche del film e quindi con il percorso di riscatto di Rocky, sarebbe stata comunque bocciata dai produttori.

Da qui, la decisione di Sly di interpellare direttamente i Survivor, che scrissero Eye of The Tiger ad hoc, adattandolo alla trama di Rocky 3 e alle specifiche direttive di Stallone. Mai come in questo caso, è giusto dire che la deviazione dai piani originari sia stata provvidenziale: una colonna sonora talmente iconica da arrivare ad identificare l'intero franchise, racchiudendone appieno l'atmosfera, anche a più di 40 anni di distanza dall'uscita di Rocky 3. I Survivor hanno, a loro volta, giovato dell'enorme risonanza dell'opera cinematografica, avendo l'occasione di firmare una delle tracce più conosciute e apprezzate della loro intera discografia.