Rocky 2, la sceneggiatura fu scritta quasi tutta in prima persona!

Le sceneggiature, molto spesso, vengono scritte in terza persona in modo da dare una visione più completa della storia. Sono rarissimi i casi in cui il racconto viene scritto dal punto di vista dei personaggi. Questo, però, è stato il caso di Rocky 2 scritto dallo stesso Sylvester Stallone.

Dopo che Sylvester Stallone ha reso omaggio a Burt Young dopo la sua morte, l'attenzione è ritornata sulla celebre saga che ha reso l'attore una celebrità senza tempo ad Hollywood. Il successo del primo capitolo portò Stallone a realizzare un secondo film da lui diretto e scritto. L'abitudine, nel mondo della scrittura cinematografica, è sempre stata quella di scrivere in terza persona le sceneggiature. Con Rocky 2 questa tradizione fu rotta a favore di una innovativa scrittura in prima persona.

Lo stesso Sylvester Stallone scrisse la prima bozza per questo film. Scritto lo più in prima persona, dal punto di vista di Rocky, Stallone decise di scriverlo utilizzando lo stesso modo di parlare instabile ed insicuro di Rocky. I momenti in cui Rocky non è presente, sono invece scritta in inglese corretto senza alcun tipo di sbavatura o coloritura. Proprio per questo motivo, questa scelta, era legata al realismo e alla prospettiva soggettiva che Stallone tentò di dare al personaggio, con successo.

