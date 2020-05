Rocky: 10 fantastiche citazioni della saga con Sylvester Stallone

Ad oltre quarant'anni dal debutto dell'iconico pugile Rocky Balboa sul grande schermo, Screenrant ha voluto omaggiare il personaggio creato e interpretato da Sylvester Stallone, in ben otto film, comprese le due pellicole di Creed con protagonista il figlio di Apollo, Adonis. Ecco le dieci migliori citazioni della saga cult.

Screenrant ha stilato una classifica che raggruppa alcune delle migliori battute del franchise. Nell'articolo vi citiamo le prime tre che hanno raggiunto il podio di questa speciale lista.

Al primo posto viene citata la storica battuta dell'allenatore Mickey (Burgess Meredith) a Rocky, incitandolo a reagire:"Reagisci, brutto figlio di p***a! Perchè Mickey è con te!".



Al secondo posto una delle battute più famose di Rocky Balboa:"Non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente!".

Una delle frasi più belle che lo storico amore di Rocky, Adriana (Talia Shire) riserva al pugile è al terzo posto di questa speciale classifica:"Tutti gli avversari che hai battuto, li hai battuti con il cuore". Le altre citazioni inserite in classifica le potete trovare direttamente su Screenrant.

Intorno alla saga di Rocky Balboa ci sono diversi aneddoti, come quello che vede Dolph Lundgren che manda in terapia intensiva Sylvester Stallone.

Oppure lo stesso Stallone che rivela quale film di Rocky sia il suo preferito. La saga di Rocky Balboa ha cambiato la vita e la carriera di Sylvester Stallone, facendolo diventare una delle star più amate e rinomate di Hollywood.