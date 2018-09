Rocketman: Taron Egerton diventa Sir. Elton John nella prima foto del musical

La Paramount Pictures ha rilasciato la prima immagine ufficiale di Taron Edgerton nel ruolo di Elton John, il famoso cantante britannico la cui pellicola dedicata vedremo nel 2019 e il cui trailer arriverà la prossima settimana.

La foto la trovate in calce alla notizia. Inoltre sappiamo che il trailer arriverà il 1 ottobre. Rocketman è un film diretto da Dexter Fleischer e, oltre a Taron Egerton, nel cast ci sono anche Jamie Bell, Richard Madden e Bryce Dallas Howard.

Per chi non lo sapesse Sir. Elton John è uno dei produttori di questa pellicola con la sua etichetta Rocket Pictures, al fianco della Marv Films e di Matthew Vaughn. La sceneggiatura di questo film è stata scritta da Lee Hall.

Nel 2012, quando venne lanciata l'idea di un musical, Elton John aveva proposto Justin Timberlake per in terpretare il suo personaggio ma, alla fine, è stato scelto il giovane Egerton. Anche Tom Hardy era della partita, all'inizio, come possibile interprete della leggenda del rock.

Che ve ne pare? Secondo voi Taron Egerton è credibile nelle vesti dello scintillante giovane John all'apice della sua carriera in Rocketman? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, qui sotto!