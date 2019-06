Rocketman, Taron Egerton contro la censura del film in Russia

La posizione del governo russo sulla comunità LGBT è cosa nota, per cui non dovrebbe stupire scoprire che praticamente ogni scena a sfondo omosessuale presente in Rocketman sia stata sapientemente tagliata dalle proiezioni del film nelle sale di Mosca e dintorni.

Che ci si stupisca o no, comunque, la cosa non può far piacere. Parole dure sulla questione sono arrivate da fan e critici di tutto il mondo, che pongono l'accento su quanto i pochi minuti rimossi dalla pellicola siano in effetti parecchio significativi per il racconto della vita dell'artista.

Ad esprimersi in maniera decisa sulla situazione è stato anche Taron Egerton, attore protagonista del film nei panni di Elton John. Egerton ha utilizzato Instagram per esprimere il suo dissenso: "Sono avvilito dalla decisione presa di censurare il nostro film per il mercato russo. Sono ancora più sconcertato di esserlo venuto a sapere solo oggi, in un secondo momento, durante il giorno del nostro debutto in casa. Non posso accettare in alcun modo questa decisione e provo disappunto per non esserne stato messo al corrente in tempo per poter lottare per il nostro film. L'amore è amore. Nessun compromesso" ha scritto l'attore, concludendo con l'emoji di un arcobaleno.

Tentativi di censurare il film erano già stati fatti in partenza, quando la produzione accennò l'idea di diminuire le scene di droga e sesso. Di tutt'altro avviso il regista Dexter Fletcher, che per avere più libertà avrebbe preferito vietare il film ai minori.