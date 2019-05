Rocketman, il regista Dexter Fletcher rivela alcuni segreti

Rocketman, il biopic su Elton John nelle sale italiane dal 29 maggio, ha ricevuto una buona accoglienza a Cannes, e per qualcuno è destinato a ripetere almeno in parte l’exploit di Bohemian Rhapsody, con cui sembra avere più di qualcosa in comune.

Intervistato da Collider, il regista del film, Dexter Fletcher, ha rivelato alcuni retroscena legati alle riprese e al montaggio del film. Dalle sue dichiarazioni si apprende che il film è stato completato appena in tempo per partecipare al Festival di Cannes, pochi giorni prima della partenza per la Francia. Le scene di Rocketman più difficili da girare, ha dichiarato, “sono state quelle musicali”. Infatti, sostiene Fletcher, oltre a dover essere realistiche e accurate “devono in qualche modo far progredire la storia, dire qualcosa sui personaggi, non limitandosi alla musica”.

La prima versione di Rocketman, che ha impressionato il produttore David Furnish, marito di Elton John,durava ben due ore e 48 minuti, e Fletcher ha dovuto faticare non poco in fase di montaggio per ridurlo alle circa due ore del prodotto finito. Scegliere le scene da sacrificare è stato davvero difficile, e a una in particolare il regista sembra essere davvero affezionato. Si tratta della “scena del sushi. Era brillante, divertente e tragica allo stesso tempo”. Ha dovuto rinunciarci a malincuore, ma “La vedrete negli extra del dvd” promette.

Alcuni contenuti di Rocketman sono particolarmente spinti. Come ha rivelato Elton John, gli studios volevano limitare le scene di sesso e droga.