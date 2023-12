Rocketman, quando il pubblico capì che Taron Egerton sarebbe stato l'attore giusto?

Taron Egerton ha sempre ammesso di essere un grandissimo fan di Elton John e la sua interpretazione della superstar in Rocketman non ha fatto altro che confermare questa sua incredibile ammirazione. In realtà, il pubblico, però, si è reso conto molto prima che l'attore sarebbe stato perfetto per il ruolo.

Dopo l'annuncio che Taron Egerton avrebbe interpretato Elton John in un biopic/musical dedicato, la maggior parte dei fan dichiarò che la scelta era sembrata quasi scontata. Il cantante e l'attore, infatti, avevano già lavorato insieme in Kingsman - Il cerchio d'oro. Ciò che però spinse i fan ad una asserzione di questo tipo oltre che l'effettiva somiglianza ad un giovane Elton John fu il talento a 360 gradi dell'attore.

Il momento, prima dell'annuncio, dove tutti si convinsero di ciò risale ad un ruolo vocale ricoperto da Egerton nel 2016 nel cartone animato dell'Illumination Sing, nel quale l'attore prestava la voce ad un giovane scimmione che, durante la pellicola, cantava, accompagnato dal pianoforte cantava una versione di I Still Standing. L'interpretazione fu talmente apprezzata dai fan di Elton John da spingere i fan dell'artista a far salire Egerton primo in classifica tra gli attori richiesti per un ipotetico biopic sul cantautore inglese.

