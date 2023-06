Rocketman, qual è la canzone di Elton John preferita di Taron Egerton?

Indicare il proprio brano preferito in una discografia sconfinata ed piena zeppa di hit immortali come quella di Elton John non è facile neanche per il più preparato dei fan, tanti sono i pezzi papabili: quando ti tocca reinterpretare quei brani per un biopic sul loro autore, però, una preferenza netta dovrai pur averla!

È il caso, naturalmente, del nostro Taron Egerton, che in Rocketman ha dato non solo volto all'uomo che ci ha regalato le varie Candle in the Wind, Don't Go Breaking My Heart, Goodbye Yellow Brick Road, Tiny Dancer e chi più ne ha pie metta (a partire dalla canzone che dà il titolo al film), ma anche voce ai suoi pezzi più famosi.

Egerton dovette infatti prepararsi a dovere anche dal punto di vista musicale per interpretare al meglio la leggendaria popstar britannica, e lo fece presentandosi al provino con quello che ancora oggi l'attore definisce il suo pezzo preferito di sir Elton: stiamo parlando di Your Song, vera e propria pietra miliare nella sconfinata produzione dell'amatissimo cantautore.

Scelta forse prevedibile, quella del buon Taron, ma decisamente efficace, visti i risultati! E voi, avete apprezzato la performance di Egerton nei panni di Elton John? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Rocketman.