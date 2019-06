Rocketman: Matthew Vaughn vorrebbe fare un biopic su David Bowie!

Dopo lo smisurato successo di Bohemian Rhapsody e gli ottimi numeri di Rocketman, molti adetti al settore stanno prendendo in considerazione l'idea di sviluppare nuovi biopic dedicati ad altre leggende della musica.

Dopo l'apertura di Dexter Fletcher, regista di entrambi i film, ad un film su Madonna, ecco l'idea del produttore di Rocketman Matthew Vaughn:

"Se potessi dirigere un film su David Bowie sarebbe un sogno che si avvera. E' Bowie. La sua musica non è seconda a nessuno. No, come Elton." ha detto il produttore, che negli anni ha anche disastrato le sue doti da regista con Kick-Ass, X-Men: L'inizio e la saga di Kingsman.

In realtà in questo momento è già in sviluppo un progetto su Bowie, ovvero Stardust, nel quale John Flynn vestirà i panni del leggendario cantante. Tuttavia il film sarà incentrato sui primi anni della carriera di Bowie e Vaughn non sembra assolutamente convinto da un approccio di tipo non-musicale: "Fare un film su Bowie senza la musica mi sembra una cosa stupida, ma forse sono solo io ad essere cinico."

Vi piacerebbe vedere un biopioc musicale dedicato a Bowie? Diteci la vostra nei commenti qui sotto.

