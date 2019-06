Rocketman: i fatti romanzati del biopic su Elton John presentato a Cannes

Rocketman racconta la vera storia della celebre popstar Elton John ma si tratta ovviamente di una drammatizzazione della sua vita e diversi spettatori si chiedono quanto sia accurato il film sulle vicende del cantante. E nonostante sia rimasto fedele a molti aspetti della vita di Elton John, Rocketman mostra alcuni cambiamenti rispetto alla realtà.

Nato Reginald Kenneth Dwight nel 1947, Elton John è cresciuto a Pinner, nella periferia di Londra. Dopo una borsa di studio alla Royal Academy of Music all'età di undici anni e le prime esibizioni nei pub di Londra a quindici anni, lasciò la scuola a diciassette anni per perseguire la carriera musicale.

Dopo aver conosciuto il suo storico manager Bernie Taupin, nel 1969 John pubblica il suo primo album, Empty Sky.



Rispetto alla reale biografia di Elton John, il film di Dexter Fletcher ha apportato alcuni cambiamenti e ha eliminato alcuni passaggi, nonostante Elton John stesso ha ammesso che gli studios volevano Rocketman-soft, con meno sesso e droga. Rocketman inizia con l'infanzia del cantante, vissuta a Pinner con i genitori e la nonna. Il film rappresenta il padre, Stanley Dwight, come un uomo distante, a disagio nel mostrare al figlio anche il minimo accenno di affetto. Ma nonostante la loro complicata relazione, Rocketman attribuisce a Dwight il merito di aver contribuito a coltivare la passione di John per la musica, dato il suo amore per il jazz e il rock and roll. Tuttavia il film ha omesso come la madre di John, Sheila, fosse anch'essa una grande appassiona di musica, e avesse contribuito alla collezione di dischi della famiglia, insieme al marito.

Il film sceglie di concentrarsi maggiormente sulla sua insoddisfazione per la vita domestica e il matrimonio, così come la sua predilezione per la vita notturna e l'eventuale secondo matrimonio con il patrigno di John, il pittore Fred Farefather, quando John aveva quattordici anni. Il cantante ha affermato che sua madre gli portava i dischi di Elvis Presley, quando nel film è invece Farefather a presentarsi al figliastro con un disco di Elvis.

Inoltre Rocketman si concentra soprattutto sulla sua carriera da cantante, tralasciando il suo apporto come autore in coppia con Bernie Taupin.

Altri dettagli modificati riguardano il cambio della prima canzone nella set list del primo concerto americano; non fu Crocodile Rock ma Your Song.

E anche la presenza di diverse star della musica e della discografia tra il pubblico, tra cui i Beach Boys, Quincy Jones e Leon Russell, non trova riscontri certi.

Un altro particolare non veritiero riguarda la scelta di John come cognome artistico, non legata a John Lennon, come mostrato nel film, ma ad un membro della sua band, Bluesology, Long John Baldry.

Le maggiori licenze artistiche probabilmente arrivano dalla sua liaison con il manager John Reid (Richard Madden); la relazione viene descritta molto più velenosa di quello che fu, così come viene omesso l'abuso di sostanze da parte di Reid.

Il film modifica anche i rapporti e il profilo del personaggio dell'ex moglie di John, Renate Blauel. Un'altra persona molto importante per Elton John nella sua lotta contro le sue dipendenze è Ryan White e la sua famiglia.

Nel frattempo Dexter Fletcher ha parlato di un possibile biopic su Madonna, dopo aver lavorato a Bohemian Rhapsody e Rocketman.