Rocketman: Elton John e Taron Egerton insieme a Los Angeles per un intero concerto

Dopo la performance di Rocketman a Cannes, in occasione della presentazione del film di Dexter Fletcher al festival francese, Elton John e Taron Egerton sono pronti al bis.

I due infatti performeranno il brano che dà il titolo al film a Los Angeles, durante un concerto al Greek Theatre che sarà accompagnato dalla Hollywood Symphony Orchestra.

L'esclusivo evento di musica dal vivo è intitolato Rocketman: Live in Concert, ed è in programma il 17 ottobre. Presentato da Endeavour Content e Black Ink Presents, il concerto esibirà tutte le canzoni del film della Paramount Pictures sotto la direzione di John Beal. Il produttore musicale del film Giles Martin produrrà la musica per la performance.

L'annuncio ha confermato che Elton John e Taron Egerton saliranno di nuovo sul palco, anche se non è chiaro per quale canzone e/o canzoni si esibiranno iniseme. "Sono entusiasta di debuttare al Rocketman: Live in Concert", ha dichiarato il cantante. “Non riesco a pensare ad una città migliore di Los Angeles per dare vita alla magia di questo film ed esibirmi dal vivo con l'Hollywood Symphony Orchestra. Non vedo l'ora che il pubblico viva il film in un modo nuovo e profondo".

La prevendita speciale del Rocket Club è iniziata il 4 settembre. La vendita dei biglietti pubblici inizierà invece il 6 settembre con prezzi che oscilleranno dai $44,50 dollari ai $230 dollari. Al momento dell'acquisto dei biglietti, i fan avranno anche l'opportunità di preordinare la prossima autobiografia di John, Me, che arriverà sugli scaffali delle librerie dal 15 ottobre.

