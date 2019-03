Rocketman: Elton John fluttua nell'aria nelle scene mostrate alla Paramount

Piuttosto che optare per un nuovo trailer di Rocketman, ad un cocktail party organizzato per presentare il film con Taron Egerton la Paramount Pictures ha proiettato uno spezzone della durata di quindici minuti.

La festa si è tenuta al Troubadour di Los Angeles, il leggendario club rock dove Elton John fece il suo debutto negli Stati Uniti ormai quasi 50 anni fa. Variety, che era invitata all'evento, ha riportato che il filmato in questione presentava alcuni passaggi fondamentali della storia di John, dalla sua infanzia come prodigio musicale alla sua ascesa alla fama internazionale, così come la sua battaglia con droghe, sesso e dipendenze da shopping.

Più interessante invece è l'annotazione che specifica che il film includerà anche sequenze fantasy, dato che nel video venivano mostrati il protagonista e la folla di spettatori del Troubadour fluttuare in aria sulle note della hit "Crocodile Rock".

Il film, al contrario di quanto sia lecito pensare, non nasce sull'onda del successo di Bohemian Rhapsody, il biopic su Freddy Mercury uscito nel 2018 e vincitore di quattro premi Oscar: nonostante il regista sia ancora Dexter Fletcher, che ha terminato le riprese di Bohemian Rhapsody dopo il licenziamento di Bryan Singer, è in realtà in lavorazione dal 2012.

Ricordiamo che anche l'attrice Bryce Dallas Howard è nel cast di Rocketman: interpreterà la madre di Elton John.