Rocketman: censura in arrivo per una scena di sesso fra Taron Egerton e Richard Madden

Non solo scene fantasy in Rocketman, come vi abbiamo riportato, ma anche sequenze più esplicite a base di sesso: una di queste, stando a quanto riportato dal The Daily Mail, ha per protagonisti Taron Egerton e Richard Madden, eppure il pubblico potrebbe non vederla mai.

La sequenza, della durata di circa 40 secondi, vede Elton John (Egerton) e il suo manager John Reid (Madden) stesi a letto: entrambi sono nudi e l'inquadratura ne mostrerebbe i glutei.

Anche se il rapporto sessuale accadrà al termine della scena e quindi verrà lasciato fuori campo, il rapporto del Daily Mail afferma che la Paramount ritiene che la scena sia sufficientemente "spinta" per ricevere un rating PG 13 negli Stati Uniti (equivalente ad un 12A britannico), e che per questo motivo al regista Dexter Fletcher sia stato chiesto di tagliare direttamente l'intera scena dal montaggio finale. La scelta dello studio potrebbe non essere presa bene da Elton John in persona, che in precedeva aveva preteso che il film mostrasse in tutto e per tutto la sua esperienza. Il cantante si era addirittura pronunciato in favore di una versione R-rated.

Vi ricordiamo che, come anticipato dal trailer ufficiale di Rocketman, il biopic sulla star britannica arriverà in Italia dal prossimo 30 maggio. Alla regia Dexter Fletcher, che aveva sostituito Bryan Singer sul set di Bohemian Rhapsody dopo il licenziamento di quest'ultimo per presunte accuse di molestie sessuali.