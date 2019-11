Rocket Racoon raggiunge Robert Downey Jr. in un poster di Dottor Dolittle

I crossover che non ti aspetti: Rocket Racoon, celebre personaggio Marvel del franchise dei Guardiani della Galassia, ha raggiunto Robert Downey Jr. in un poster di Dottor Dolittle, il nuovo film della star di Iron Man.

La locandina, ovviamente fan-made, è stata realizzata dal noto artista socia BossLogic, da sempre legato al Marvel Cinematic Universe per il quale in passato ha realizzato anche pezzi ufficiali. Potete trovarla in calce all'articolo insieme ad una storia - sempre inventata dal disegnatore - che aiuta un po' a contestualizzare il crossover.

"Tony si rese conto di poter comunicare con gli animali quando incontrò Rocket. Quindi nella battaglia finale in Endgame Tony aveva pianificato con Rocket di falsificare la sua morte in modo da poter vivere la sua vita con gli animali lasciando gli Avengers ... Tranne Peter, che trasformato in un cane di nome JIP usando la tecnologia Stark."

Per chi se lo stesse domandando, la menzione a Spider-Man è dovuta al fatto che l'attore Tom Holland farà parte del cast vocale di Dottor Dolittle, insieme a Rami Malek, Emma Thompson, Ralph Fiennes, Octavia Spencer, Selena Gomez e John Cena. Nel cast live-action, oltre a Downey Jr., anche Antonio Banderas e Michael Sheen.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo allo spettacolare primo trailer di Dottor Dolittle a i nuovi poster promozionali (quelli ufficiali, questa volta).