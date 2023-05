Rock Dog 3: trailer e data d'uscita per il nuovo film d'animazione Sky Original

Dopo aver presentato la programmazione di Sky Cinema Adventure, in queste ore sono stati diffusi oggi il trailer e la data d'uscita di Rock Dog 3, nuovo film d’animazione targato Sky Original e terzo capitolo delle avventure di Bodi, mastino tibetano amante della musica.

Con protagonista il personaggio amato dai bambini basato sul romanzo grafico cinese 'Tibetan Rock Dog', il film andrà in onda in esclusiva su Sky mercoledì 14 giugno su Sky Cinema e sarà anche disponibile in streaming solo su NOW.

Rock Dog 3 racconta il nuovo capitolo della storia di Bodi, che dopo aver girato il mondo si prende una pausa e torna al suo villaggio, dove ora pecore e lupi vivono in armonia. Quando scopre che il gruppo femminile K-9 non sa chi sia la leggenda del rock Angus Scattergood, sente il dovere di partecipare al concorso musicale "Batti il mio ritmo” per ispirare una nuova generazione di rock star. Ma, dopo essersi unito allo spettacolo, Bodi si rende presto conto di aver fatto il passo più lungo della gamba, ritrovandosi a essere da un giorno all’altro una celebrità della tv.

