Rocco Siffredi, la pornostar è positiva al Coronavirus insieme alla sua famiglia

Dagospia ha annunciato che Rocco Siffredi è risultato positivo al COVID-19 insieme alla sua famiglia. Siffredi attualmente vive a Budapest, in Ungheria, ma fino a pochi giorni fa era a Roma per lavorare allo script della serie che racconterà la sua vita. Oltre ai familiari sono rimasti contagiati anche la collaboratrice domestica e l'autista.

Al momento Rocco Siffredi non ha rilasciato comunicazioni ufficiali riguardo la notizia. L'attore porno da molti anni si è trasferito in Ungheria, nella capitale Budapest, città natale della moglie Rosa, sposata nel 1993.

In territorio magiaro Rocco Siffredi gestisce la sua casa di produzione cinematografica e un ristorante.



Nei mesi scorsi Siffredi si era esposto pubblicamente per annunciare la sua ferma contrarietà alla decisione di non sospendere immediatamente l'industria del porno a causa della pandemia.

Di recente l'attore era stato premiato agli XBIZ Europa Awards 2020, kermesse che premia l'intrattenimento per adulti, svoltisi in forma virtuale.

Il premio è andato proprio ad uno dei lavori di Siffredi, il cortometraggio My Name is Zaawaadi.

Nativo di Ortona, in provincia di Chieti, Rocco Siffredi è da anni considerato il più celebre attore porno al mondo, nonostante occasionalmente si sia dedicato anche a generi differenti e alla carriera da modello.



Nel corso dei mesi anche altre star sono state contagiate; Tom Hanks è risultato positivo al Coronavirus insieme alla moglie Rita Wilson. Pochi giorni dopo anche Idris Elba ha annunciato la sua positività al COVID-19.