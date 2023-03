Io, Robot, la Fox minacciò il regista di tagliare il finale del film!

Lavorare con gli studi cinematografici non è mai semplice. A confermarlo è il regista Alex Proyas mente dietro Io, Robot film del 2004 con protagonista Will Smith. Si scontrò, durante la lavorazione del lungometraggio, tantissime volte il presidente della 20th Century Fox che gli impose diverse limitazioni.

Non è la prima volta che uno studio mette le mani direttamente su un film. Di recente è stato svelato il finale alternativo di Doctor Strange 2 confermando quanto le grandi produzioni abbiano voce in capitolo a riguardo. Insomma, sembra che il presidente della Fox volesse rendere il film più divertente con molte più battute e riferimenti ironici. Il regista non fu molto d'accordo con la cosa ma questo non limitò la casa di produzione di minacciare di tagliare il finale se non fosse stato fatto come richiesto.

Proyas è stato protagonista di un tira e molla con lo studio durato per tutte le riprese del film che lo portò poi ad arrendersi alle loro volontà. Dopo l'uscita di Io, Robot la prima idea del regista sembrava essere quella di scrivere un libro dove poter raccontare senza peli sulla lingua la bruttissima esperienza vissuta durante la lavorazione del lungometraggio. Alcuni suoi amici e colleghi gli sconsigliarono questa mossa dichiarando come fare una scelta del genere gli avrebbe rovinato la carriera e chiuso le porte verso la regia di nuovi film ad alto budget. Nonostante il libro non sia mai stato pubblicato, Io, Robot fu l'ultimo film di Proyas con un grande studio.

Secondo gli appassionati di fantascienza Io, Robot tradì completamente lo spirito del racconto di Asimov non lasciandone neanche l'essenza. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!